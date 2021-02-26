Эскорт работа в Москве

Да нашла. Короче кто спрашивал о книге Насти Таракановой о эскорт, вот краткая рецензия.
Мне очень понравилось, отчасти из-за того что слушать лучше аудио версию которую она сама читает со всеми эмоциями и тд, очень сильный эффект присутствия с авторкой.
Особенно ценная информация про эскорт изложена на этой https://europejob.info/info/eskort-rabota/ странице. Благодаря этим знаниям легко и просто найти работу в эскорте для девушек со всех городов России, Украины и Беларусь.
Очень много жизненных историй о клиентах, много правильных мыслей о работе, классно послушать её личный опыт и пиздец который был, плюс начало книги о её абьюзивных отношениях и в целом о мужиках полезная инфа.
Эмоционально она с её историями очень во многом попала в мои жизненные ситуации, прям зашло. Узнала ли что то новое для себя? Нет.
Всё естественно вылизано, по возможности без прям трэша, присутствует мат но это даже классно. Хэппи энд тоже есть, некоторые моменты книги пробивали на слезку. Вообщем 10/10
Кому нужно где скачать скину в лс
Опять же рекомендую аудиверсию, это стоит чтоб развлечся своих 4.30 часа).
#эскорт #вакансия #отзывы #эскортница
Мне очень понравилось, отчасти из-за того что слушать лучше аудио версию которую она сама читает со всеми эмоциями и тд, очень сильный эффект присутствия с авторкой.
Особенно ценная информация про эскорт изложена на этой https://europejob.info/info/eskort-rabota/ странице. Благодаря этим знаниям легко и просто найти работу в эскорте для девушек со всех городов России, Украины и Беларусь.
Очень много жизненных историй о клиентах, много правильных мыслей о работе, классно послушать её личный опыт и пиздец который был, плюс начало книги о её абьюзивных отношениях и в целом о мужиках полезная инфа.
Эмоционально она с её историями очень во многом попала в мои жизненные ситуации, прям зашло. Узнала ли что то новое для себя? Нет.
Всё естественно вылизано, по возможности без прям трэша, присутствует мат но это даже классно. Хэппи энд тоже есть, некоторые моменты книги пробивали на слезку. Вообщем 10/10
Кому нужно где скачать скину в лс
Опять же рекомендую аудиверсию, это стоит чтоб развлечся своих 4.30 часа).
#эскорт #вакансия #отзывы #эскортница
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Эскорт работа в Греции для девушек после 2018 года опасна
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