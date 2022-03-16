РАБОТА ЭСКОРТ в СПБ🇷🇺 ВАКАНСИИ ДЕВУШКАМ

Работа в сфере досуга! Iskushenie-spbПриглашаем Вас на работу в сферу досуга!У нас лучшие условия для работы и самые большие выплаты!В день от 20 000₽.Предоставляем жилье для проживания.Возможно аккредитация билетов.Индивидуально составляем график именно под ВасБольшая бонусная программа.Безопасность и конфиденциальность на высшем уровне 100%Большая база постоянных клиентовРабота с вами 50/50% + все допы и чаевые 100%вашиВсё будет зависеть от вас и ваших внешних данных!Что мы ждём от вас:Возраст от 18 лет до 35Разм.одежды до 48Быть опрятной, ухоженной, уметь поддерживать разговор, без короны на голове и вредных привычекУ нас мощная очень реклама на всех соцсетях и просторах интернетаЕсли тебе надоело:• Работать за "копейки" 5 дней в неделю.• Несправедливость работодателя.• Не позволять себе того, чего хочешь.Мы предлагаем:• Кардинально улучшить качество жизни!• Жить для себя и стать независимой!• Лучшие условия для работы!• Дружный коллектив!• Индивидуальный график!• Заработанную плату от 20 000 руб. в деньПиши или звони нам прямо сейчас!Пишите и звоните,всё обсудим,найдём наилучший вариант для васLoveWorld