РАБОТА ЭСКОРТ в СПБ🇷🇺 ВАКАНСИИ ДЕВУШКАМ

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Как саму себя возбудить
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Советы как саму себя возбудить
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Я вспоминаю эпизод, в котором была Верхней для того, кто только вникал в тему доминирования и подчинения. Моя этичная сторона кричала, что важно не обидеть, не переиграть, важно помнить главное правило такой игры: на самом деле всем заправляет Нижний.
Это если взаимодействие этичное. Тот, кто принимает приказы, тот и определяет свои зоны комфорта. А Верхний уже балуется в пределах этого ограждения.
Я знаю, что чаще всего, учитывая гендерную социализацию и гетеронормативность, нижнюю роль чаще отыгрывает женщина, а верхнюю — мужчина, при этом именно он обычно определяет, что хочет делать, в то время как нижняя может даже переступать себя и терпеть.
Мои знания о том, насколько часто БДСМ практики обнажают прорехи социализации и коммуникативных навыков провоцируют во мне гиперответственность.
Я вспоминаю, как была Верхней для того, кто только решил окунуться в Тему. Он говорил, что хочет, чтобы я была грубее, а я думала о том, что могу задеть его и потом он будет виноватить меня.
Он говорил, что хочет, чтобы я была жёстче в шлепках, а я думала о том, что он же не знает, как отреагирует его тело, будут ли следы, насколько ему с ними будет комфортно.
Он говорил, что хотел больше, а я думала о том, как его потом может дропнуть и как он будет стыдливо избегать меня.
Были ли мои тревоги тогда безосновательны? Я уже и не помню. Важно вот что: и как тогда правильно, доверять и соглашаться или опираться на свои знания и притормаживать?
Думаю, что сейчас я бы опиралась на свои знания, озвучивала тревоги, но если человек принимал это и всё равно был готов к коммуникации, добавляла бы интенсивности.
Это явно не спасло бы от дропа и неприятных последствий, но я бы разделяла ответственность, спасая себя от чувства вины.
Плюс советую прочитать потрясающую инструкцию как возбудить парня: https://sobchack.home.blog/2022/03/15/kak-vozbudit-parnya/
Ведь вот какая штука с гиперответственностью в сексе — ты в любом случае окунаешься в вину. Либо за то, что где-то пошла на поводу и возможно перегнула, либо за то, что не реализовала чужие запросы.
Хорошее лекарство от вины — разделение ответственности!
#гиперсексаульность #хочу_секса #хочу_парня #как_себя_возбудит
http://kievgirl.club/community/sex/kak-vozbudit-sebya-samu/
Я вспоминаю эпизод, в котором была Верхней для того, кто только вникал в тему доминирования и подчинения. Моя этичная сторона кричала, что важно не обидеть, не переиграть, важно помнить главное правило такой игры: на самом деле всем заправляет Нижний.
Это если взаимодействие этичное. Тот, кто принимает приказы, тот и определяет свои зоны комфорта. А Верхний уже балуется в пределах этого ограждения.
Я знаю, что чаще всего, учитывая гендерную социализацию и гетеронормативность, нижнюю роль чаще отыгрывает женщина, а верхнюю — мужчина, при этом именно он обычно определяет, что хочет делать, в то время как нижняя может даже переступать себя и терпеть.
Мои знания о том, насколько часто БДСМ практики обнажают прорехи социализации и коммуникативных навыков провоцируют во мне гиперответственность.
Я вспоминаю, как была Верхней для того, кто только решил окунуться в Тему. Он говорил, что хочет, чтобы я была грубее, а я думала о том, что могу задеть его и потом он будет виноватить меня.
Он говорил, что хочет, чтобы я была жёстче в шлепках, а я думала о том, что он же не знает, как отреагирует его тело, будут ли следы, насколько ему с ними будет комфортно.
Он говорил, что хотел больше, а я думала о том, как его потом может дропнуть и как он будет стыдливо избегать меня.
Были ли мои тревоги тогда безосновательны? Я уже и не помню. Важно вот что: и как тогда правильно, доверять и соглашаться или опираться на свои знания и притормаживать?
Думаю, что сейчас я бы опиралась на свои знания, озвучивала тревоги, но если человек принимал это и всё равно был готов к коммуникации, добавляла бы интенсивности.
Это явно не спасло бы от дропа и неприятных последствий, но я бы разделяла ответственность, спасая себя от чувства вины.
Плюс советую прочитать потрясающую инструкцию как возбудить парня: https://sobchack.home.blog/2022/03/15/kak-vozbudit-parnya/
Ведь вот какая штука с гиперответственностью в сексе — ты в любом случае окунаешься в вину. Либо за то, что где-то пошла на поводу и возможно перегнула, либо за то, что не реализовала чужие запросы.
Хорошее лекарство от вины — разделение ответственности!
#гиперсексаульность #хочу_секса #хочу_парня #как_себя_возбудит
Работа в Москве
РАБОТА В МОСКВЕ
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ДЕВУШЕК ОТ 18 ДО 35 ЛЕТ!
РАБОТАЕМ С ЛЮБЫМИ ЦЕНОВЫМИ КАТЕГОРИЯМИ!
🌟ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
⁃ Работа под инди;
⁃ График обговаривается индивидуально;
⁃ Бесплатное проживание в хороших апартаментах(возможно проживание одной или с подругой);
⁃ Вежливый и адекватный коллектив;
⁃ Найдём компромисс, если работу нужно совмещать с учёбой/ребёнком;
⁃ Безопасность 24/7;
⁃ Работа с постоянными и проверенными клиентами.
💵ЗАРАБОТОК ОТ 400.000₽, ОСТАЛЬНОЕ ЗАВИСИТ ОТ ВАС!
🔥ИЩЕМ:
⁃ Любые типажи;
⁃ Ответственный подход к работе и желание зарабатывать.
Остались вопросы? Пишите 24/7, ответим👩🏼💻
Telegram/What’sApp +79852374347
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nstpr
РАБОТА В МОСКВЕ
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ДЕВУШЕК ОТ 18 ДО 35 ЛЕТ!
РАБОТАЕМ С ЛЮБЫМИ ЦЕНОВЫМИ КАТЕГОРИЯМИ!
🌟ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
⁃ Работа под инди;
⁃ График обговаривается индивидуально;
⁃ Бесплатное проживание в хороших апартаментах(возможно проживание одной или с подругой);
⁃ Вежливый и адекватный коллектив;
⁃ Найдём компромисс, если работу нужно совмещать с учёбой/ребёнком;
⁃ Безопасность 24/7;
⁃ Работа с постоянными и проверенными клиентами.
💵ЗАРАБОТОК ОТ 400.000₽, ОСТАЛЬНОЕ ЗАВИСИТ ОТ ВАС!
🔥ИЩЕМ:
⁃ Любые типажи;
⁃ Ответственный подход к работе и желание зарабатывать.
Остались вопросы? Пишите 24/7, ответим👩🏼💻
Telegram/What’sApp +79852374347
#Анапа #Астрахань #Белгород #Брянск #Владивосток #Волгоград #Воронеж #Екатеринбург #Иваново #Иркутск #Казань #Камчатка #Кемерово #Краснодар #Красноярск #Курган #Курск #Москва #Мурманск #Нижневартовск #Нижнекамск #Нижний_Новгород #Новороссийск #Новосибирск #Омск #Орёл #Оренбург #Пенза #Пермь #Россия #Рязань #Самара #Сахалин #Смоленск #Сочи #СПБ #Ставрополь #Сургут #Тамбов #Тверь #Тольятти #Томск #Туапсе #Тула #Тюмень #Уфа #Хабаровск #Челябинск #Чита #Якутск #Ярославль
#Проживание #Работа_в_досуге #Эскорт
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РАБОТА ЭСКОРТ в СПБ🇷🇺 ВАКАНСИИ ДЕВУШКАМ
Работа в Москве РАБОТА В МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ДЕВУШЕК ОТ 18 ДО 35 ЛЕТ! РАБОТАЕМ С ЛЮБЫМИ ЦЕНОВЫМИ КАТЕГОРИЯМИ! 🌟ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: ⁃ Работа под инди; ⁃ График обговаривается индивидуально; ⁃ Бесплатное проживание в хороших апартаментах(возможно проживание…
✨ пᴘᴜглᴀшᴀютᴄя дᴇвʏшᴋᴜ ᴏт 18 лᴇт нᴀ ᴘᴀбᴏтʏ в CПб! ✨
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#СПБ
#Эскорт
melltyyy1
✅ ᴄнᴜмᴀᴇм пᴏд ᴋᴀждʏю дᴇвᴏчᴋʏ ᴏтдᴇльнʏю ᴋвᴀᴘтᴜᴘʏ (бᴇз ᴄᴏᴄᴇдᴏᴋ)
✅ ᴏбᴇщᴀᴇм в ᴄᴘᴇднᴇм, 4-7 ᴋлᴜᴇнтᴏв в дᴇнь ᴜ твᴏй чᴜᴄтый 3ᴀᴘᴀбᴏтᴏᴋ ᴏт 10ᴋ в сʏтᴋᴜ
✅ ᴘᴇᴋлᴀмᴀ тᴏльᴋᴏ в тᴇлᴇгᴘᴀм, пᴏэтᴏмʏ ʏ нᴀᴄ пᴏлнᴀя ᴋᴏнфᴜдᴇнцᴜᴀльнᴏᴄть — мы нᴇ спᴘᴀшᴜвᴀᴇм пᴀᴄпᴏᴘт дᴇвʏшᴋᴜ ᴜ нᴇ ᴜнтᴇᴘᴇᴄʏᴇмᴄя ᴇё нᴏмᴇᴘᴏм тᴇлᴇфᴏнᴀ
✅ пᴘᴜ нᴇᴏбхᴏдᴜмᴏᴄтᴜ мᴏжᴇм пᴏмᴏчь ᴄ бᴜлᴇтᴀмᴜ дᴏ CПб
пᴘᴜятный ᴋᴏллᴇᴋтᴜв. всᴇ рᴀᴄᴄᴋᴀжᴇм ᴜ пᴏдᴄᴋᴀжᴇм ☺
еᴄлᴜ ᴇᴄть вᴏпᴘᴏᴄы, пᴜшᴜ в
ᴛᴇʟᴇɢʀᴀᴍ: @melltyyy
ᴡʜᴀᴛsᴀᴘᴘ: +79059755406
ᴠᴋ: ʜᴛᴛᴘs://ᴠᴋ.ᴄᴏᴍ/ᴍᴇʟʟᴛʏʏʏʏ
#СПБ
#Эскорт
melltyyy1
РАБОТА ЭСКОРТ в СПБ🇷🇺 ВАКАНСИИ ДЕВУШКАМ
✨ пᴘᴜглᴀшᴀютᴄя дᴇвʏшᴋᴜ ᴏт 18 лᴇт нᴀ ᴘᴀбᴏтʏ в CПб! ✨ ✅ ᴄнᴜмᴀᴇм пᴏд ᴋᴀждʏю дᴇвᴏчᴋʏ ᴏтдᴇльнʏю ᴋвᴀᴘтᴜᴘʏ (бᴇз ᴄᴏᴄᴇдᴏᴋ) ✅ ᴏбᴇщᴀᴇм в ᴄᴘᴇднᴇм, 4-7 ᴋлᴜᴇнтᴏв в дᴇнь ᴜ твᴏй чᴜᴄтый 3ᴀᴘᴀбᴏтᴏᴋ ᴏт 10ᴋ в сʏтᴋᴜ ✅ ᴘᴇᴋлᴀмᴀ тᴏльᴋᴏ в тᴇлᴇгᴘᴀм, пᴏэтᴏмʏ ʏ нᴀᴄ пᴏлнᴀя ᴋᴏнфᴜдᴇнцᴜᴀльнᴏᴄть…
Работа в сфере досуга! Iskushenie-spb
Приглашаем Вас на работу в сферу досуга!
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Разм.одежды до 48
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☝️У нас мощная очень реклама на всех соцсетях и просторах интернета☝️
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• Несправедливость работодателя.
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Мы предлагаем:
• Кардинально улучшить качество жизни!
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• Заработанную плату от 20 000 руб. в день
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LoveWorld
Приглашаем Вас на работу в сферу досуга!
💥У нас лучшие условия для работы и самые большие выплаты!☝В день от 20 000₽.
☀️Предоставляем жилье для проживания.☀️
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🔥Индивидуально составляем график именно под Вас🔥
🦋Большая бонусная программа.🦋
⚡Безопасность и конфиденциальность на высшем уровне 100%⚡
💣Большая база постоянных клиентов💰💸💶
🍓Работа с вами 50/50% + все допы и чаевые 100%ваши🍓
🧚♀️Всё будет зависеть от вас и ваших внешних данных!🧚♀️
💝Что мы ждём от вас:
Возраст от 18 лет до 35
Разм.одежды до 48
Быть опрятной, ухоженной, уметь поддерживать разговор, без короны на голове и вредных привычек 💝
☝️У нас мощная очень реклама на всех соцсетях и просторах интернета☝️
Если тебе надоело:
• Работать за "копейки" 5 дней в неделю.
• Несправедливость работодателя.
• Не позволять себе того, чего хочешь.
Мы предлагаем:
• Кардинально улучшить качество жизни!
• Жить для себя и стать независимой!
• Лучшие условия для работы!
• Дружный коллектив!
• Индивидуальный график!
• Заработанную плату от 20 000 руб. в день
Пиши или звони нам прямо сейчас!
💕💕💕Пишите и звоните,всё обсудим,найдём наилучший вариант для вас💕💕💕
#СПБ
#бонусы #выплаты #дорого #досуг #оплата #работа #свобода #спб #чаевые
LoveWorld
РАБОТА ЭСКОРТ в СПБ🇷🇺 ВАКАНСИИ ДЕВУШКАМ
Работа в сфере досуга! Iskushenie-spb Приглашаем Вас на работу в сферу досуга! 💥У нас лучшие условия для работы и самые большие выплаты!☝В день от 20 000₽. ☀️Предоставляем жилье для проживания.☀️ ☝️Возможно аккредитация билетов. 🔥Индивидуально составляем…
Отзывы и советы девушек на форуме как заниматься сексом в эти дни
https://www.russpuss.ru/zdorove/seks-pri-mesyachnyh/
Началось с того что новенькая задала вопрос можно ли заниматься сексом время месячных молодой девушке. Заранее поблагодарив девушек за отзывы и советы каким должно быть занятие занятие любовью в эти дни, чтобы избежать опасность для здоровья!
Опытные участницы женского форума моментально написали невероятно полезные ответы проверенные на личном опыте. Со слов профессионалов интимная близость имеет плюсы и минусы.
МИНУСЫ СЕКСА В МЕСЯЧНЫЕ:
- Менструальная кровь может смутить партнера.
- Вероятность оставить пятна на постельном белье.
- Менструальные выделения не позволяют сосредоточится и получать удовольствие от полового акта.
Но вышеперечисленных неприятных сюрпризов помогут избежать специальная губка и тампоны для секса в период менструации. Плюс в дни цикла обязательно надо имеет при себе влажные салфетки.
https://shpargalka.work/zdorove/seks-pri-mesyachnykh/
Более подробная инструкция и остальные рекомендации специалистов читай в обсуждении.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- 0.01% вероятность риска забеременеть.
- Можно не предохраняться
- Удовлетворить повышенное либидо.
Кроме того, занимаясь любовью в период менструации, как правило девушка испытывает повышенное возбуждение, благодаря которому очень возбуждена.
В результате чего, становиться значительно активнее, а иногда просто огонь в постели. От чего оба партнера испытывают бурю ошеломляющих ощущений и небывалое наслаждение от бурного оргазма!
#секс_при_месячных #занятие_любовью
https://www.russpuss.ru/zdorove/seks-pri-mesyachnyh/
Началось с того что новенькая задала вопрос можно ли заниматься сексом время месячных молодой девушке. Заранее поблагодарив девушек за отзывы и советы каким должно быть занятие занятие любовью в эти дни, чтобы избежать опасность для здоровья!
Опытные участницы женского форума моментально написали невероятно полезные ответы проверенные на личном опыте. Со слов профессионалов интимная близость имеет плюсы и минусы.
МИНУСЫ СЕКСА В МЕСЯЧНЫЕ:
- Менструальная кровь может смутить партнера.
- Вероятность оставить пятна на постельном белье.
- Менструальные выделения не позволяют сосредоточится и получать удовольствие от полового акта.
Но вышеперечисленных неприятных сюрпризов помогут избежать специальная губка и тампоны для секса в период менструации. Плюс в дни цикла обязательно надо имеет при себе влажные салфетки.
https://shpargalka.work/zdorove/seks-pri-mesyachnykh/
Более подробная инструкция и остальные рекомендации специалистов читай в обсуждении.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- 0.01% вероятность риска забеременеть.
- Можно не предохраняться
- Удовлетворить повышенное либидо.
Кроме того, занимаясь любовью в период менструации, как правило девушка испытывает повышенное возбуждение, благодаря которому очень возбуждена.
В результате чего, становиться значительно активнее, а иногда просто огонь в постели. От чего оба партнера испытывают бурю ошеломляющих ощущений и небывалое наслаждение от бурного оргазма!
#секс_при_месячных #занятие_любовью
Работа в Питере
Всем доброе время суток, ищу девочек для работы в Питере работаем 60/40 пиши в телеге расскажу всё более подробно!! Мой Ник Pirojok15
#СПБ
#Эскорт
Alina_babyfacee
Всем доброе время суток, ищу девочек для работы в Питере работаем 60/40 пиши в телеге расскажу всё более подробно!! Мой Ник Pirojok15
#СПБ
#Эскорт
Alina_babyfacee
РАБОТА ПО ВЫГОДНЫМ УСЛОВИЯМ
Приглашаю девушек на высокооплачиваемую работу
Либо девчонок которым нужны заказы
Работаю без засветов фото
Клиентов всегда проверяю
Учту ваши пожелания
#СПБ
alisaa_alisaa
Приглашаю девушек на высокооплачиваемую работу
Либо девчонок которым нужны заказы
Работаю без засветов фото
Клиентов всегда проверяю
Учту ваши пожелания
#СПБ
alisaa_alisaa
Работа девушкам любой внешности в Петербурге!
Приглашаем девушек зарабатывать!
В салон средней ценовой категории требуются девушки,
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Nasty
Приглашаем девушек зарабатывать!
В салон средней ценовой категории требуются девушки,
Телосложение и национальность значения не имеют!
Если Вам от 18 до 40, есть желание работать, реально зарабатывать — то это к нам.
Возможно проживание
Сильная реклама
Много работы
Много звонков
Небольшой дружный коллектив.
Есть свои сайты. Безопасность и анонимность.
доход от 4-6 тыс руб./ в день!
Иногородним поможем заказать билеты, встретим с вокзала или в аэропорту.
Телеграмм по номеру телефона.
#СПБ
#досуг #Питер #Работа_без_опыта #работа_в_питере #работа_в_салоне #работа_в_сфере_досуга #работа_девушкам #работа_для_девушек #спб #сфера_досуга
Nasty
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Работа девушкам любой внешности в Петербурге! Приглашаем девушек зарабатывать! В салон средней ценовой категории требуются девушки, Телосложение и национальность значения не имеют! Если Вам от 18 до 40, есть желание работать, реально зарабатывать — то это…
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